CBS: Трамп по-прежнему не утверждает, что РФ вмешалась в выборы президента США

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп по-прежнему не готов согласиться с мнением о том, что Россия якобы пыталась вмешаться в американские выборы 2016 года. Данная тема поднималась во время его интервью телеканалу CBS, которое вышло в эфир в воскресенье.

Ему был задан вопрос, не считает ли он ложными заявления о том, что Россия хотела повлиять на выборы. "Я этого не знаю, я не знаю... Нам нужно выяснить, что произошло", - ответил он. Американский лидер указал на то, что у руководителя предвыборного штаба его бывшей соперницы демократа Хиллари Клинтон Джона Подесты и его брата "есть компания в России".

"Муж Хиллари (экс-президент Билл Клинтон) за гонорары выступает с речами в России. Хиллари заключила урановую сделку с Россией. Никто об этом не говорит", - продолжил он, отметив, что Подеста не дал Федеральному бюро расследований проверить подвергшиеся атакам серверы Национального комитета Демократической партии, "как это обычно делается".

"Во-вторых, насчет хакерства, если вы не поймали хакера с поличным, то очень сложно сказать, кто стоит за взломом", - заметил Трамп. При этом он не стал исключать, что какие- то иностранные хакеры могли вмешаться в предвыборный процесс. "Этим могло заниматься множество различных групп", - констатировал он.

Американский президент также в очередной раз заверил, что россияне "не имели никакого отношения" к нему и его команде, что "все знают". "И даже мои противники в вашей передаче сказали: "Мы не нашли никаких нарушений со стороны кампании Трампа", - напомнил он. "Сама концепция (связи) России с нами - это абсолютная ложь", - подчеркивал хозяин Белого дома.

В Москве на самом высоком уровне не раз отвергали заявления о том, что Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США. Президент России Владимир Путин 27 октября 2016 года, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", причислил разговоры о российском влиянии на выборы президента США к числу "мифических, придуманных проблем" и назвал их "истерией". Министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно заявлял об усталости от сообщений о "вмешательстве России в выборы США". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, 9 января 2017 года, комментируя выводы американских спецслужб, назвал их "беспочвенными" и "любительскими"; в Москве "серьезно устали" от подобной "охоты на ведьм", добавил Песков.