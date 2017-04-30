Макрон и Ле Пен почтили память жертв Холокоста

ПАРИЖ, 30 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Кандидаты в президенты Франции - основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен - почтили память жертв Холокоста. Они приняли участие в мемориальных церемониях, приуроченных ко Дню памяти депортированных, которые состоялись по всей Франции.

Марин Ле Пен в этот день отправилась в Марсель, где вместе возложила цветы к памятнику жертвам депортации. Мемориал расположен на месте, где 20 апреля 1943 года гестапо были арестованы тридцать еврейских детей и их матерей. "Марин Ле Пен и сенатор Стефан Равье почтили память всех погибших", - сообщили в штаб-квартире "Национального фронта".

В этот же день Эмманюэль Макрон посетил Мемориал жертвам Холокоста во французской столице. "Мы никогда не должны забывать ужаса Холокоста, необходимо оставаться бдительными", - сказал кандидат "На марше".

Точное количество погибших в ходе Холокоста евреев Франции не установлено. Однако, по последним оценкам французских историков, число депортированных из Франции в лагеря смерти в годы оккупации составило около 100 тыс. человек.