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В Афганистане за сутки ликвидировали более 40 боевиков

Международная панорама
30 апреля, 17:41 UTC+3 ТУНИС /Корр. ТАСС, Алексей Меркулов

По данным МВД страны, среди ликвидированных исламистов 17 боевиков "Исламского государства"

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ТУНИС, 30 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. По меньшей мере 43 вооруженных боевика были ликвидированы за сутки в ходе военных операций в различных провинциях Афганистана. Об этом сообщило министерство внутренних дел исламской республики.

"За последние 24 часа силы афганской национальной обороны и силы безопасности Афганистана провели восемь антитеррористических операций в провинциях Кунар, Вардак, Нангархар, Забуль, Логар и Кундуз, - отмечается в заявлении ведомства. - В результате были уничтожены 43 вооруженных боевика, еще восемь получили ранения".

Кроме того, как указали в МВД, среди ликвидированных исламистов - "17 боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В ходе операций также были изъяты оружие и боеприпасы. Информации о пострадавших со стороны силовиков не поступало.

Как отмечают эксперты, в последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях - Логаре, Нангархаре, Гильменде, а также на севере страны - в Кундузе, Джаузджане и Парване. При этом все чаще на верность ИГ присягают полевые командиры и боевики движения "Талибан" (запрещена в РФ).

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Темы
Борьба с "Исламским государством" Продвижение "Талибана" в Афганистане
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