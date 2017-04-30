Ле Пен намерена дождаться исхода выборов в Европе до обсуждения валютного вопроса

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ПАРИЖ, 30 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева, Дмитрий Горохов/. Кандидат от партии "Национальный фронт" на пост президента Франции Марин Ле Пен намерена дождаться исхода выборов в Германии и Италии до того, как приступить к обсуждению валютной проблемы с партнерами в Евросоюзе. Об этом она заявила во время посещения промышленного предприятия в Гардане на юго-востоке Франции, излагая свою программу мер, которую она намерена проводить на президентском посту.
По ее мнению, выборы в этих странах могут привести к приходу к власти сил, которые готовы к договоренностям по проблемам валюты. "Я уже давно требую трансформации единой валюты в общую", - сказала Ле Пен. В отличие от единой, общая валюта допускает одновременно существование национальных денежных единиц, отмечают финансовые аналитики.
Ле Пен напомнила, что в случае прихода на пост президента намерена "вступить в переговоры с Евросоюзом, чтобы восстановить суверенитет французского народа в валютной, территориальной и экономической областях".
Она уточнила, что "в переговорах по этим аспектам суверенитета валютный вопрос будет обсуждаться последним". "По вполне понятной причине необходимо дождаться выборов в Германии, где большинство у власти может смениться, а также итальянских выборов, учитывая заинтересованность в этой стране в возвращении к национальной валюте", - пояснила она.
Ранее в интервью Le Parisien Ле Пен заявила, что у Франции в случае ее победы на президентских выборах будет национальная валюта, предназначенная для расчетов граждан. В тоже время операции крупных компаний будут производиться в общей со странами ЕС валюте.
Депутат парламента, член политбюро "Национального фронта" Марион Марешаль-Ле Пен в выступлении по телевидению отрицала, что в связи с заключением предвыборного альянса с лидером движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньяном позиции партии по вопросу евро в последние дни изменились. "Марин Ле Пен не поменяла своих позиций", - сказала она. "Кандидат "Национального фронта" намерена дождаться выборов в Европе в 2018 году в надежде на приход к власти наших союзников, в частности, в Италии", - пояснила Марешаль-Ле Пен.
По ее словам, "после этого будут начаты переговоры, чтобы обеспечить верховенство французского права над европейским, в том числе в вопросе валюты". По их итогам Марин Ле Пен предложит французам "сделать выбор". "Какой бы не была позиция французов по этому вопросу, они смогут выразить свое мнение, - отметила она. - Предстоит длительная дискуссия, которая будет продолжаться несколько месяцев, а может и несколько лет перед тем, как мы примем это историческое решение".
В предвыборном соглашении, которое накануне представили Марин Ле Пен и Николя Дюпон-Эньян, указывается, что переход от единой валюты к общеевропейской не будет служить обязательной предпосылкой для проведения экономической политики. По мнению Марешаль-Ле Пен, предлагаемая последовательность переговоров "не помешает действовать в других областях, будь то иммиграция, безопасность и другие".
Второй тур выборов во Франции пройдет 7 мая. Французские избиратели должны будут сделать выбор между Марин Ле Пен и кандидатом движения "На марше" Эмманюэлем Макроном, который пользуется поддержкой действующего президента Франции Франсуа Олланда. Макрон неоднократно подчеркивал, что намерен сохранить верность обязательствам Франции в Евросоюзе.