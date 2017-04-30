Би-би-си: Дэвид Кэмерон займется написанием мемуаров в садовом фургоне

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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон приобрел садовый фургон, в котором планирует писать мемуары. Об этом политик рассказал в интервью вещательной корпорации Би-би-си.
Кэмерон заплатил за фургон приблизительно 25 тыс. фунтов ($32 тыс.). Внутри фургона есть дровяная печь и диван-кровать. Дизайном внутреннего убранства занималась супруга экс-премьера Саманта. Политик захотел приобрести фургон после того, как увидел похожий у своей тещи.
"Мои дети хотели сделать из него игровой домик. Я хотел кабинет для работы над книгой, а мой сын мечтал о еще одной спальне", - рассказал политик. По данным Би-би-си, мемуары экс-премьера должны быть опубликованы в следующем году.
Кэмерон с 2005 года занимал пост лидера Консервативной партии, а в 2010 году стал премьер-министром Соединенного Королевства. В 2016 году, после проведения в Великобритании референдума, по итогам которого почти 52% британцев высказались за выход страны из ЕС, Кэмерон ушел в отставку, так как выступал за сохранение членства страны в ЕС.
Delivered a stunning painted shepherds hut to a delighted David Cameron today. pic.twitter.com/XOvpQwEUpx— Red Sky shepherdhuts (@redskyhuts) 12 April 2017