CBS: Трамп сказал, что ему нравится быть президентом

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ВАШИНГТОН, 30 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нравится руководить страной, несмотря на то, что это "тяжелая работа".
"Я это люблю. Знаете, мне это очень нравится", - сказал он в показанном в воскресенье интервью телеканалу CBS. "Это всегда непросто, как и жизнь сама по себе. Но это то, что я действительно люблю, и, думаю, у меня это очень хорошо получается", - продолжил он.
При этом Трамп согласился с утверждением о том, что "это сложная работа". "Но я занимал множество непростых постов. Были и вещи сложнее, но точно я скажу вам через восемь лет", - добавил он.
Президент США отметил, что американская государственная система очень бюрократизирована, а регламенты работы Конгресса устарели, что приводит к промедлениям при решении различных вопросов. "Думаю, дела в целом будут идти немного медленнее, чем хотелось бы, - сказал он. - Дело в системе. Это очень, очень бюрократичная система. Я считаю, регламенты Конгресса, в особенности Сената, невероятно архаичны и неповоротливы".
Кроме того, добавил Трамп, "во многих случая они (правила) просто нечестные". "Вам приходится заключать сделки не так, как бы хотелось", - пояснил он. Американский лидер также обвинил законодателей от Демократической партии в обструкционизме, отдельно подвергнув критике лидера демократов в Сенате Чарльза Шумера.