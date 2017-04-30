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Советник Трампа: США и РФ могут наладить взаимодействие там, где их интересы совпадают

Международная панорама
30 апреля, 18:59 дата обновления: 30 апреля, 19:26 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

По словам Герберта Макмастера, для этого необходима "смена поведения" российской стороны, в частности, в теме сирийского кризиса и ситуации в Афганистане

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НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. США и РФ могут наладить взаимодействие в тех областях, в которых их интересы будут совпадать, но пока такого не происходит. Такое мнение выразил в интервью телеканалу Fox News помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

"Я не считаю, что наши отношения улучшились или ухудшились", - отметил он. По оценке Макмастера, "имеется пространство для налаживания взаимодействия (США и РФ) в областях, где интересы совпадают". "Но я этого пока не наблюдаю. Мы ищем признаки смены поведения; нам нужна (от Москвы) смена в заявлениях и природе отношений, но самое главное - это смена поведения", - подчеркнул советник главы государства.

В числе областей, в которых Вашингтон ждет от Москвы "смены поведения", Макмастер упомянул сирийский конфликт и ситуацию в Афганистане.

Отношения с КНДР

По словам Макмастера, США стремятся покончить с угрозой, исходящей от КНДР, не доводя ситуацию до силовой акции, но считают необходимым быть готовыми к проведению военных операций.

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"Я считаю важным для всех нас противостоять режиму Северной Кореи, который стремится сделать свои ракеты ядерными. Это представляет угрозу для американского народа, поэтому мириться с этим мы не собираемся", - уточнил он.

"Президент США дал ясно понять, что добьется решения данного вопроса тем или иным способом. Мы предпочитаем взаимодействовать с другими странами, включая Китай, чтобы урегулировать ситуацию, не доводя ее до военных действий", - продолжал советник президента США Дональда Трампа. "Мы определенно должны предпринять что-то конкретное. Это может быть ужесточение действующих санкций ООН, расширение этих санкций; это также означает готовность к военным операциям, если они будут необходимы", - резюмировал Макмастер.

Пхеньян 16 апреля провел попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась неудачной - ракета взорвалась практически сразу после старта. Попытка нового ракетного испытания состоялась на фоне отмечавшегося 15 апреля в КНДР 105-летия со дня рождения первого и "вечного" президента народной республики Ким Ир Сена. В Пхеньяне прошел масштабный военный парад, в ходе которого, как считают аналитики, была впервые продемонстрирована баллистическая ракета морского базирования.

28 апреля Трамп в своем Twitter написал, что КНДР отнеслась пренебрежительно к пожеланиям Китая и его пользующемуся большим уважением председателю КНР Си Цзиньпину, когда запустила, хотя и неудачно, ракету.

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Персоны
Макмастер, Герберт
Темы
Кризис в Сирии Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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США КНДР Сирия Россия Афганистан
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