Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жан-Мари Ле Пен высоко оценил шансы дочери на победу во втором туре

Международная панорама
30 апреля, 19:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, апреля. /ТАСС

Отец Марин Ле Пен отметил, что у его дочери больше шансов выполнить предвыборные обещания, чем у Эмманюэля Макрона

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Жан-Мари Ле Пен высоко оценил шансы дочери, лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен на победу во втором туре выборов. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу "НТВ".

Смотрите также
Марин Ле Пен фотографируется с сотрудниками завода компании Whirlpool, Амьен, 26 апреля

"Битва на Сомме": Ле Пен выиграла первую заочную дуэль в споре за президентский пост

"Я наблюдал за ее кампанией, она провела ее решительно и смело, я бы назвал ее "кампанией бедняков", поэтому и шансы и Марин Ле Пен во втором туре немалые. У нее своя миссия - спасать Францию и французов", - заявил он.

Отец Марин Ле Пен отметил, что у его дочери больше шансов выполнить предвыборные обещания, чем у второго кандидата на пост президента Франции, основателя движения "На марше" Эмманюэля Макрона, так как, по его словам, Марин Ле Пен выступает за защиту и единство Франции, а Макрон - за глобализацию и ультралиберализм.

В первом туре президентских выборов во Франции, который состоялся 23 апреля, участвовали 11 кандидатов. Во второй тур, намеченный на 7 мая, вышли Макрон, набравший 24,01% голосов в первом туре, и Ле Пен, заручившаяся поддержкой 21,30% избирателей.

Согласно ежедневным опросам общественного мнения, фаворитом решающего раунда является Макрон, которого в настоящее время готовы поддержать 60% избирателей. Поддержать Ле Пен готовы 40% респондентов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Президентские выборы во Франции
Персоны
Ле Пен, Марин Ле Пен, Жан-Мари
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич: Киев пустил гривны на ветер, построив дамбу для блока подачи воды в Крым
2
В Польше по делу об убийствах жителей Донбасса и пленных ополченцев задержали австрийца
3
СМИ: почетный консул Польши в США отстранена от работы за фото Туска в нацистской форме
4
"Спартак" гарантировал себе медали чемпионата России по футболу сезона-2016/17
5
На юго-западе Москвы найдены два снаряда времен войны
6
Боттас заявил, что рад выиграть первую гонку в "Формуле-1"
7
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
Темы дня
Загрузка...
Реклама