Жан-Мари Ле Пен высоко оценил шансы дочери на победу во втором туре

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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Жан-Мари Ле Пен высоко оценил шансы дочери, лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен на победу во втором туре выборов. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу "НТВ".
"Я наблюдал за ее кампанией, она провела ее решительно и смело, я бы назвал ее "кампанией бедняков", поэтому и шансы и Марин Ле Пен во втором туре немалые. У нее своя миссия - спасать Францию и французов", - заявил он.
Отец Марин Ле Пен отметил, что у его дочери больше шансов выполнить предвыборные обещания, чем у второго кандидата на пост президента Франции, основателя движения "На марше" Эмманюэля Макрона, так как, по его словам, Марин Ле Пен выступает за защиту и единство Франции, а Макрон - за глобализацию и ультралиберализм.
В первом туре президентских выборов во Франции, который состоялся 23 апреля, участвовали 11 кандидатов. Во второй тур, намеченный на 7 мая, вышли Макрон, набравший 24,01% голосов в первом туре, и Ле Пен, заручившаяся поддержкой 21,30% избирателей.
Согласно ежедневным опросам общественного мнения, фаворитом решающего раунда является Макрон, которого в настоящее время готовы поддержать 60% избирателей. Поддержать Ле Пен готовы 40% респондентов.