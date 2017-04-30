В Польше по делу об убийствах жителей Донбасса и пленных ополченцев задержали австрийца

ВЕНА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Польские спецслужбы по запросу из Вены задержали 25-летнего гражданина Австрии, которого подозревают в участии в боевых действиях в Донбассе на стороне украинских сил, а также в убийстве безоружных ополченцев и гражданских лиц. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Австрии.

Как отмечается в сообщении, прокуратура австрийского города Винер Нойштадт (федеральная земля Нижняя Австрия) ведет в отношении задержанного австрийца расследование по делу о "военном преступлении против нескольких лиц" во время украинского конфликта. Ему заочно предъявлены обвинения в связи с "убийством сдавшихся солдат противника и гражданских лиц во время боевых действий на территории аэропорта Донецка".

"Он воевал не на стороне пророссийских сепаратистов, а на украинской стороне", - рассказал Австрийскому агентству печати представитель прокуратуры.

Ранее австрийская юстиция выписала европейский ордер на его арест. Мужчина был задержан в польском приграничном поселке Дорогуск при попытке в очередной раз отправиться на Украину.