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Участники акции в Гааге призвали наказать виновных в трагедии в одесском Доме профсоюзов

Международная панорама
30 апреля, 20:02 UTC+3 ГААГА /Корр. ТАСС, Виталий Чугин

Участники акции также призвали привлечь внимание общественности и СМИ к ситуации на Украине в целом

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© Виталий Чугин/ТАСС

ГААГА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Акция памяти жертв трагедии в одесском Доме профсоюзов прошла в центре Гааги. Ее участники потребовали наказать виновных в убийстве мирных граждан 2 мая 2014 года, а также призвали привлечь внимание общественности и СМИ к ситуации на Украине в целом.

"В этом году мы опять собрались в центре Гааги, чтобы помянуть жертв событий трехлетней давности в Одессе, - рассказал организатор мероприятия Дмитрий Писарев. - Несмотря на то, что все большая полоса времени отделяет нас от тех печальных событий, мы не хотим допустить, чтобы "Одесса" была забыта. Пока справедливость в Одессе не восторжествует, пока негодяи не будут наказаны, мы будем продолжать выступать и привлекать внимание к тому, что в этом городе произошло".

Он также пожаловался, что на Западе действует информационная блокада в отношении событий происходящих на Украине. "Все, что там творится, здесь как будто бы по единогласному сговору обеляется или вообще замалчивается. Наше сегодняшнее выступление - это очередная попытка прорвать информационную блокаду и обратиться к людям напрямую", - пояснил организатор акции памяти.

При этом Писарев считает, что настоящие виновники трагедии вряд ли будут наказаны при существующем режиме, "поскольку он держится на лжи и преступлениях". "Без смены политического режима справедливость в Одессе, наверное, все-таки не восторжествует, - заметил он. - Поэтому стоит только надеяться на внутреннее разложение сложившегося на Украине порядка или на то, что под веянием внешних сил или весом собственного банкротства, включая экономического, он рухнет. И я не просто в это верю, мне кажется, что все к тому и идет".

Другой участник акции памяти Онно Фровейн обратил внимание, что голландские власти попросту проигнорировали результаты консультативного референдума по вопросу ассоциации с Украиной. "И теперь с введением безвизового режима между ЕС и Украиной все эти нацисты, в том числе из "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и батальона "Азов", которые убивали людей в Одессе, получат возможность спокойно приезжать в Нидерланды и другие страны Шенгенской зоны", - подчеркнул он.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" и так называемой самообороны майдана сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку статуса государственного. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях, по официальным данным, погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения.

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