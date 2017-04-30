Во Франции прошел митинг против предвыборного союза Ле Пен и Дюпон-Эньяна

ПАРИЖ, 30 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Митинг против сформированного лидерами "Национального фронта" Марин Ле Пен и движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньяна предвыборного союза прошел под Парижем.

Как сообщает агентство AFP, более 350 демонстрантов, выступающих против альянса, собрались на площади у мэрии в родном городе лидера "Вставай, Франция" Йера в 15:00 по местному времени (16:00 мск). Они скандировали лозунги "Дюпон-Эньяна в отставку", "Нет" предателям", а также выступали с призывами провести в соцсетях флешмоб против этого союза. На некоторых из участников акции были надеты футболки с надписями: "Он будет голосовать за Ле Пен, а не я".

Накануне на совместной пресс-конференции Марин Ле Пен и Николя Дюпон-Эньян объявили о формировании "большого республиканского и патриотического альянса". Лидер "Нацфронта" сообщила, что они намерены совместно отстаивать политическую программу. Она подчеркнула, что считает шаг единомышленника отважным, проинформировала, что в случае победы на президентских выборах сделает Дюпон-Эньяна премьер-министром страны.

Соперник Ле Пен, лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон прокомментировал формирование коалиции двух правых партий: с одной стороны, по его словам, расположились "реакционные и националистически настроенные правых, выступающие против Европейского союза" - это лидер "Национального фронта" и глава движения "Вставай, Франция". С другой стороны, как добавил он, - это "прогрессивное движение, выступающее за такой Европейский союз, который защищает граждан своих стран, движение, выступающее за социальные и экономические реформы во Франции, за обеспечение обучения молодежи, за такую занятость, которая позволит людям раскрыть свой потенциал".

В первом туре президентских выборов во Франции, который состоялся 23 апреля, участвовали 11 кандидатов. Во второй тур, намеченный на 7 мая, вышли Макрон, набравший 24,01% голосов в первом туре, и Ле Пен, заручившаяся поддержкой 21,30% избирателей.