СМИ: 15 участникам беспорядков в парламенте Македонии предъявлены обвинения

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Македонии предъявило обвинения 15 участникам беспорядков, происшедших в здании парламента. Об этом сообщило Македонское информационное агентство. По его данным, пять активистов взяты под стражу.

15 человек обвиняются в участии в нападении и препятствовании деятельности правоохранительных органов. Агентство отмечает, что правоохранительные органы намерены продолжать поиски остальных злоумышленников.

В четверг македонская оппозиция в обход общей процедуры избрала спикера парламента - члена албанского "Демократического союза за интеграцию" Талата Джафери. В ответ активисты общественного движения "За единую Македонию" в знак протеста проникли в здание законодательного органа в Скопье, заняли зал заседаний и устроили там беспорядки. В результате пострадали не менее 109 человек, в том числе депутаты, сотрудники полиции и демонстранты.