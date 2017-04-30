СМИ: 15 участникам беспорядков в парламенте Македонии предъявлены обвинения

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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Македонии предъявило обвинения 15 участникам беспорядков, происшедших в здании парламента. Об этом сообщило Македонское информационное агентство. По его данным, пять активистов взяты под стражу.
15 человек обвиняются в участии в нападении и препятствовании деятельности правоохранительных органов. Агентство отмечает, что правоохранительные органы намерены продолжать поиски остальных злоумышленников.
В четверг македонская оппозиция в обход общей процедуры избрала спикера парламента - члена албанского "Демократического союза за интеграцию" Талата Джафери. В ответ активисты общественного движения "За единую Македонию" в знак протеста проникли в здание законодательного органа в Скопье, заняли зал заседаний и устроили там беспорядки. В результате пострадали не менее 109 человек, в том числе депутаты, сотрудники полиции и демонстранты.