Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Посол Украины: минская переговорная площадка по Украине себя не исчерпала

Международная панорама
30 апреля, 22:06 UTC+3 МИНСК МИНСК 30, апреля. /ТАСС

по словам Игоря Кизима, процесс "идет непросто, но есть позитивные моменты, шаг за шагом каждая сторона отстаивает свою позицию, при этом они находят компромисс"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МИНСК, 30 апреля. /ТАСС/. Минская переговорная площадка по урегулированию ситуации на Востоке Украины себя не изжила. Такое мнение высказал посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим.

Смотрите также

Международные усилия по урегулированию конфликта в Сирии. Досье

"Минская площадка не устраивает тех, кто не хочет мира. Я не думаю, что минский процесс себя изжил, минская площадка показывает свою необходимость", - сказал посол в эфире телеканала "Беларусь-1".

Он отметил, что процесс "идет непросто, но есть позитивные моменты, шаг за шагом каждая сторона отстаивает свою позицию, при этом они находят компромисс". "Рано говорить о Минске-3, Минск-2 себя не исчерпал", - подчеркнул дипломат.

Посол также поблагодарил белорусские власти за помощь, которую оказывают в Белоруссии украинским переселенцам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич: Киев пустил гривны на ветер, построив дамбу для блока подачи воды в Крым
2
Конец интриги: "Спартак" обыграл ЦСКА в главном матче второго круга чемпионата России
3
Трамп обвинил сторонников Клинтон в связях с Россией
4
Умею жить только в тундре: как оленевод Иван Ного стал миллионером
5
В Польше по делу об убийствах жителей Донбасса и пленных ополченцев задержали австрийца
6
Аргентинская писательница — о жизни в Москве и том, почему русские не улыбаются
7
Три человека пострадали в ДТП на севере Москвы
Темы дня
Загрузка...
Реклама