Посол Украины: минская переговорная площадка по Украине себя не исчерпала

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МИНСК, 30 апреля. /ТАСС/. Минская переговорная площадка по урегулированию ситуации на Востоке Украины себя не изжила. Такое мнение высказал посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим.
"Минская площадка не устраивает тех, кто не хочет мира. Я не думаю, что минский процесс себя изжил, минская площадка показывает свою необходимость", - сказал посол в эфире телеканала "Беларусь-1".
Он отметил, что процесс "идет непросто, но есть позитивные моменты, шаг за шагом каждая сторона отстаивает свою позицию, при этом они находят компромисс". "Рано говорить о Минске-3, Минск-2 себя не исчерпал", - подчеркнул дипломат.
Посол также поблагодарил белорусские власти за помощь, которую оказывают в Белоруссии украинским переселенцам.