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Welt: НАТО рассматривает вопрос о расширении миссии в Афганистане

Международная панорама
30 апреля, 22:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, апреля. /ТАСС

По данным генсека альянса, в НАТО обеспокоены непростой ситуацией с безопасностью в Афганистане

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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. НАТО рассматривает вопрос о расширении численного состава и сроков пребывания небоевой миссии "Решительная поддержка" (Resolute Support) в Афганистане. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

"Ситуация с безопасностью в Афганистане остается непростой. В НАТО обеспокоены этим, а потому в данный момент мы рассматриваем вопрос о дальнейшем расширении миссии "Решительная поддержка", насчитывающей сегодня около 13 тыс. сотрудников, - рассказал генеральный секретарь военного-политического блока. - Мы также указываем на то, что срок полномочий этой миссии не должен продлеваться из года в год. Его стоит продлить сразу на долгий период времени, чтобы создать долгосрочные перспективы деятельности".

Столтенберг отметил, что первые решения будут приняты уже на саммите НАТО в Брюсселе в конце мая. Генсек также сообщил о возможном участии НАТО в борьбе с терроризмом в Иордании и Тунисе. Западные специалисты могли бы внести большой вклад в обучение местных кадров, что способствовало бы стабилизации ситуации в регионе, уверен Столтенберг.

В декабре 2014 года США и НАТО объявили о формальном завершении боевой миссии по содействию безопасности в Афганистане. К концу 2014 года контингенты всех стран, кроме США, были полностью выведены. В стране остались около 8 тыс. американских военнослужащих, а также сотрудники миссии "Решительная поддержка".

Правовой базой для этой миссии, развернутой уже в 2015 году, стало соглашение между НАТО и Афганистаном о статусе международного воинского контингента на афганской территории. Ее целью является обучение и повышение профессионализма сотрудников служб безопасности Афганистана, полиции и армии. Предполагалось, что миссия "Решительная поддержка" продлится два года.

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Персоны
Столтенберг, Йенс
Страны
Афганистан
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