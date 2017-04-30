Ле Пен уверена в победе во втором туре выборов президента Франции

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ПАРИЖ, 30 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен уверена в победе во втором туре президентских выборах во Франции 7 мая. Об этом она заявила в интервью телеканалу France 2.
"Я выиграю (эту президентскую гонку), французский народ победит", - заявила она. Комментируя предвыборную кампанию 2017 года, лидер "Нацфронта" отметила, что "впервые перед французами стоит настоящий выбор", которые они должны сделать без колебаний.
Ле Пен заверила, что в случае избрания главой Пятой республики интересы народа для нее будут стоять превыше всего. "Я всегда говорила, что ничего не буду делать без (одобрения) народа или против него. Я не могу быть счастлива, если мой народ несчастен", - подчеркнула политик.
В первом туре президентских выборов во Франции, который состоялся 23 апреля, участвовали 11 кандидатов. Во второй тур, намеченный на 7 мая, вышли Макрон, набравший 24,01% голосов в первом туре, и Ле Пен, заручившаяся поддержкой 21,30% избирателей.