В администрации Трампа изучают вопрос об ужесточении наказания за клевету

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ужесточения наказания за клевету. Эту информацию подтвердил в эфире телекомпании ABC руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибас.

Его спросили, намерен ли глава государства внести поправки в законы страны о клевете. "Мы изучаем этот вопрос, изучаем, как обеспечить исполнение (поправок в закон в случае их принятия)", - сказал Прибас. По его словам, иные аспекты данной темы, например, насколько кардинальные изменения предполагается внести в законодательство о защите чести и достоинства, - "это уже другая история".

Прибас признал, что ему и сотрудникам Белого дома порядком надоели постоянные публикации американских СМИ о якобы имеющихся связях Трампа и его доверенных лиц с Россией. "Телекомпании круглосуточно, семь дней в неделю тиражируют истории о контактах с Россией и тому подобном, и нам приходится все это слушать. Я считаю, что газетам и новостным агентствам необходимо более ответственно подходить к своим репортажам. Я просто устал", - отметил он.

Прибас выразил "разочарование практикой (СМИ) ссылаться на неназванные источники". По словам главы аппарата сотрудников Белого дома, "его лично, в рабочем кабинете, представители ФБР неоднократно заверяли" в том, что подобные публикации "являются полной чушью", однако это не мешало СМИ муссировать измышления вновь и вновь. "Как это возможно? Круглосуточный кабельный канал излагает историю о разведке, которую разведывательное ведомство считает неправдой", - подчеркнул он.

В субботу президент США неслучайно посвятил начало речи по случаю первых 100 дней пребывания на своем посту критике американских изданий, вновь употребив термин "лживые СМИ". К таковым он причислил телеканалы Си-эн-эн и Эм-эс-эн-би- си. Трамп в этот день предпочел выступить перед сторонниками в штате Пенсильвания, чтобы не ехать на ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Данное объединение было создано еще в 1914 году, его специальные ужины традиционно посещали президенты страны, выступая там с речами, а Трамп этот обычай нарушил.

Трамп в последние месяцы регулярно выступал с жесткой критикой в адрес многих ведущих СМИ, в том числе телеканала CNN и газеты The New York Times. Он обвинял журналистов в публикации материалов, которые не соответствуют действительности, и ссылках на несуществующие источники. Президент США также обещал, что будет бороться против незаконных утечек информации.