Меланшон призвал не голосовать за Ле Пен во втором туре президентских выборов во Франции

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Лидер крайне левого движения "Неподчинившаяся Франция", социалист Жан-Люк Меланшон, набравший в первом туре президентских выборов во Франции почти 20% голосов, призвал своих соотечественников не голосовать за председателя "Национального фронта" Марин Ле Пен во втором туре голосования.

"Моя позиция однозначна. Я не буду голосовать за "Национальный фронт", я сражаюсь с "Национальном фронтом". И я обращаюсь ко всем, кто меня сейчас слышит: не совершайте ужасную ошибку, не отдавайте свой голос за "Национальный фронт", иначе страна погрузится в волнения, которым не будет конца", - приводит агентство AFP слова Меланшона.

Он также отметил, что основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон в случае победы на выборах не сможет управлять Францией.

"На самом деле все определяют парламентские выборы, - сказал он в эфире телеканала TF1. - Через месяц мы избавимся от политики Макрона, потому что этот человек не способен управлять страной". Меланшон сообщил, что по итогам предстоящих летом выборов в высший законодательный орган Франции "планирует получить парламентское большинство".

Первый тур президентских выборов прошел 23 апреля. В нем участвовали 11 кандидатов. По утвержденным конституционным советом Франции данным, Макрон занял первое место, набрав 24,01% голосов; Ле Пен вышла в следующий тур с результатом 21,30%; на третьем месте оказался кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон, итоговый результат которого составил 20,01%. Сразу за ним расположился Меланшон, за которого проголосовали 19,58% избирателей.

Второй тур выборов состоится 7 мая.