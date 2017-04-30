Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Меланшон призвал не голосовать за Ле Пен во втором туре президентских выборов во Франции

Международная панорама
30 апреля, 23:25 дата обновления: 30 апреля, 23:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, апреля. /ТАСС

Лидер "Неподчинившейся Франции" также заявил, что основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон в случае победы на выборах не сможет управлять страной

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Лидер крайне левого движения "Неподчинившаяся Франция", социалист Жан-Люк Меланшон, набравший в первом туре президентских выборов во Франции почти 20% голосов, призвал своих соотечественников не голосовать за председателя "Национального фронта" Марин Ле Пен во втором туре голосования.

Смотрите также
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона

Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов

"Моя позиция однозначна. Я не буду голосовать за "Национальный фронт", я сражаюсь с "Национальном фронтом". И я обращаюсь ко всем, кто меня сейчас слышит: не совершайте ужасную ошибку, не отдавайте свой голос за "Национальный фронт", иначе страна погрузится в волнения, которым не будет конца", - приводит агентство AFP слова Меланшона.

Он также отметил, что основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон в случае победы на выборах не сможет управлять Францией.

"На самом деле все определяют парламентские выборы, - сказал он в эфире телеканала TF1. - Через месяц мы избавимся от политики Макрона, потому что этот человек не способен управлять страной". Меланшон сообщил, что по итогам предстоящих летом выборов в высший законодательный орган Франции "планирует получить парламентское большинство".

Первый тур президентских выборов прошел 23 апреля. В нем участвовали 11 кандидатов. По утвержденным конституционным советом Франции данным, Макрон занял первое место, набрав 24,01% голосов; Ле Пен вышла в следующий тур с результатом 21,30%; на третьем месте оказался кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон, итоговый результат которого составил 20,01%. Сразу за ним расположился Меланшон, за которого проголосовали 19,58% избирателей.

Второй тур выборов состоится 7 мая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Президентские выборы во Франции
Персоны
Ле Пен, Марин Меланшон, Жан-Люк Макрон, Эмманюэль
Страны
Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Конец интриги: "Спартак" обыграл ЦСКА в главном матче второго круга чемпионата России
2
В Польше по делу об убийствах жителей Донбасса и пленных ополченцев задержали австрийца
3
Клинцевич: Киев пустил гривны на ветер, построив дамбу для блока подачи воды в Крым
4
Умею жить только в тундре: как оленевод Иван Ного стал миллионером
5
Три человека пострадали в ДТП на севере Москвы
6
Боттас заявил, что рад выиграть первую гонку в "Формуле-1"
7
Аргентинская писательница — о жизни в Москве и том, почему русские не улыбаются
Темы дня
Загрузка...
Реклама