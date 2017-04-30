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СМИ: правящая партия Македонии обвинила оппозицию в попытке госпереворота

Международная панорама
30 апреля, 23:31 UTC+3 СКОПЬЕ /Корр. ТАСС, Валентин Адоньев

Член ВМРО-ДПМНЕ Владимир Гёрчев заявил, что "СДСМ нарушил нормы демократии в попытке объявить Талата Джафери председателем собрания" страны

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СКОПЬЕ, 30 апреля. /Корр. ТАСС Валентин Адоньев/. Правящая в Македонии Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия македонского национального единства (ВМРО-ДПМНЕ) бывшего премьер-министра Николы Груевского обвинила оппозиционный "Социал-демократический союз Македонии" (СДСМ) в попытке государственного переворота путем незаконного избрания нового спикера парламента. Об этом сообщил местный телеканал Alsat-M.

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© EPA/GEORGI LICOVSKI

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"СДСМ нарушил нормы демократии в попытке объявить Талата Джафери председателем собрания (однопалатного парламента), - приводит телеканал слова члена ВМРО-ДПМНЕ Владимира Гёрчева. - Необходимо призвать к ответственности за подобное антигосударственное отношение". Он считает, что социал-демократы совершили политическое насилие, результатом которого затем стало применение физической силы.

По оценке Гёрчева, "никакой вид насилия не может быть оправдан". "Однако СДСМ также не имеет ни малейшего права называть террористами народ и граждан Македонии, которые уже на протяжении 60 дней проводят мирные акции протеста и без каких-либо инцидентов выражают свое несогласие с "тиранской платформой" и распродажей национальных и государственных интересов", - отметил партийный функционер.

Согласно данным МВД, в момент, когда в парламент ворвались активисты общественного движения "За единую Македонию", перед зданием находились около 5 тысяч демонстрантов.

27 апреля оппозиция в Македонии в обход общей процедуры избрала спикера парламента - члена албанского "Демократического союза за интеграцию", бывшего полевого командира проалбанской "Народной освободительной армии" Джафери. Затем активисты движения "За единую Македонию" в знак протеста проникли в здание законодательного органа в Скопье, заняли зал заседаний и устроили там беспорядки. По информации телеканала "Сител", в результате пострадали не менее 109 человек, в том числе депутаты, сотрудники полиции и демонстранты.

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