Трамп пригласил премьер-министров Сингапура и Таиланда в Вашингтон

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ВАШИНГТОН, 1 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп в ходе состоявшихся 30 апреля двух отдельных телефонных разговоров с премьер-министрами Сингапура и Таиланда Ли Сянь Лунем и Праютом Чан-Оча пригласил их в Белый дом, стороны также обсудили проблемы Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
В частности, в беседе с Ли Сянь Лунем Трамп подтвердил свою приверженность тесному сотрудничеству двух стран. "Это партнерство отмечено ростом торговли и инвестиций, налаженной совместной работой в сфере безопасности", - отметили в Белом доме. "Президент Трамп пригласил премьер-министра посетить Белый дом для дальнейшего укрепления связей", - добавили представители американской администрации.
Трамп и Прают Чан-Оча в свою очередь "выразили сильную заинтересованность в укреплении торговых и экономических связей" между США и Таиландом. "Президент Трамп заверил, что Соединенные Штаты будут играть активную и лидирующую роль в Азии, сотрудничая с такими партнерами и союзниками, как Таиланд", - говорится в сообщении пресс-службы.