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AFP: министры финансов и просвещения Туниса отправлены в отставку

Международная панорама
1 мая, 1:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, мая. /ТАСС

Глава минфина Ламия Зриби оказалась в центре скандала из-за обесценивания нацвалюты, а отставки министра просвещения Нежи Джаллула добивался профсоюз

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МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Туниса Юсеф Шахед 30 апреля отправил в отставку министров просвещения и финансов Нежи Джаллула и Ламию Зриби. Об этом со ссылкой на источники в правительстве страны сообщило агентство AFP

Источник не уточнил причин увольнения чиновников, однако, как отмечается, Зриби недавно оказалась в центре скандала из-за обесценивания национальной валюты, а отставки Джаллула несколько месяцев добивался профсоюз.

По информации источника, отныне обязанности главы Минфина будет временно исполнять министр по вопросам развития, инвестиций и международного сотрудничества Фадель Абделькефи, а сферу просвещения будет курировать министр высшего образования и научных исследований Слим Хальбус.

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