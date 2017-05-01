AFP: министры финансов и просвещения Туниса отправлены в отставку

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Туниса Юсеф Шахед 30 апреля отправил в отставку министров просвещения и финансов Нежи Джаллула и Ламию Зриби. Об этом со ссылкой на источники в правительстве страны сообщило агентство AFP.

Источник не уточнил причин увольнения чиновников, однако, как отмечается, Зриби недавно оказалась в центре скандала из-за обесценивания национальной валюты, а отставки Джаллула несколько месяцев добивался профсоюз.

По информации источника, отныне обязанности главы Минфина будет временно исполнять министр по вопросам развития, инвестиций и международного сотрудничества Фадель Абделькефи, а сферу просвещения будет курировать министр высшего образования и научных исследований Слим Хальбус.