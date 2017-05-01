СМИ: Ренци с большим отрывом лидирует на внутрипартийных выборах

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци с большим отрывом лидирует на внутрипартийных выборах (праймериз) правящей Демократической партии (ДП). Об этом со ссылкой на предварительные данные сообщила газета Repubblica.

"Это огромная ответственность! Сердечно благодарю это сообщество женщин и мужчин, которые верят в Италию. Вперед, вместе!", - написал политик на своей официальной странице в Instagram.

Согласно приведенным на сайте газеты предварительным неофициальным результатам подсчета голосов, на 23:10 по местному времени (00:10 понедельника мск) Ренци заручился поддержкой более 71% избирателей. Его соперники - действующий министр юстиции Андреа Орландо и губернатор области Апулия Микеле Эмильяно - получают примерно 21% и 8% голосов соответственно. Как сообщили ранее представители ДП, на праймериз проголосовали почти два миллиона человек.

С результатами внутрипартийных выборов Ренци по телефону уже поздравил премьер-министр Италии Паоло Джентилони. После объявления официальных результатов кандидатура переизбранного лидера должна быть утверждена на всеобщем съезде партии, который пройдет в ближайшее время.

В декабре прошлого года Ренци был вынужден подать в отставку, сначала с поста премьер-министра, а затем - партийного секретаря, после провала референдума 4 декабря, на котором итальянцы отклонили предложенную им конституционную реформу. Примечательно, что против этой реформы, предполагавшей, в частности, устранение верхней палаты (Сената) парламента, высказались ряд видных представителей ДП. Далее, по мнению наблюдателей, Ренци, уже проявивший себя как амбициозный политик, продолжит борьбу за возвращение к власти.