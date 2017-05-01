Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Трамп подтвердил, что его жена и сын летом переедут в Белый дом

Международная панорама
1 мая, 3:37 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

По словам президента США, первые 100 дней после инаугурации были испытанием для Меланьи и Бэррона

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 1 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Супруга президента США Меланья Трамп и его младший сын Бэррон действительно переедут в Вашингтон летом. Об этом в опубликованном 30 апреля интервью газете The Washington Times рассказал глава государства Дональд Трамп.

"У меня есть сын, совсем еще мальчик, которому только что исполнилось 11 лет. Его переведут из его школы в другую, новую. Ему нравится играть в его футбольной команде в Нью-Йорке, там все его друзья и ему придется покинуть команду", - сказал Трамп, добавив, что он и Меланья не хотели забирать Бэррона "в середине сезона".

По словам американского лидера, первые 100 дней после инаугурации были испытанием для его жены и сына. "Конечно, это тяжелое бремя для моей семьи", - признал он. Трамп при этом раскритиковал СМИ за отношение к его супруге. "Пресса ужасно оскорбляла ее, это несправедливо", - посетовал президент.

Он напомнил, что на прошедшей неделе Меланья участвовала в приеме президента Аргентины Маурисио Макри в Белом доме, составляя компанию его супруге. "Думаю, она выступила прекрасным представителем", - убежден Трамп.

Меланья Трамп - 46-летняя натурализованная американка. Она родилась в Словении и до замужества носила фамилию Кнаусс. В общей сложности у 70-летнего американского лидера пятеро детей от трех браков - две дочери и трое сыновей. Несовершеннолетним ребенком 45-го президента США является только Бэррон.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Зеленограде застрелен 20-летний юноша
2
В Польше по делу об убийствах жителей Донбасса и пленных ополченцев задержали австрийца
3
Умею жить только в тундре: как оленевод Иван Ного стал миллионером
4
Клинцевич: Киев пустил гривны на ветер, построив дамбу для блока подачи воды в Крым
5
Французская актриса Даниэль Дарьё отмечает столетний юбилей
6
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
7
Ле Пен уверена в победе во втором туре выборов президента Франции
Темы дня
Загрузка...
Реклама