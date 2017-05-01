СМИ: Трамп подтвердил, что его жена и сын летом переедут в Белый дом

ВАШИНГТОН, 1 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Супруга президента США Меланья Трамп и его младший сын Бэррон действительно переедут в Вашингтон летом. Об этом в опубликованном 30 апреля интервью газете The Washington Times рассказал глава государства Дональд Трамп.

"У меня есть сын, совсем еще мальчик, которому только что исполнилось 11 лет. Его переведут из его школы в другую, новую. Ему нравится играть в его футбольной команде в Нью-Йорке, там все его друзья и ему придется покинуть команду", - сказал Трамп, добавив, что он и Меланья не хотели забирать Бэррона "в середине сезона".

По словам американского лидера, первые 100 дней после инаугурации были испытанием для его жены и сына. "Конечно, это тяжелое бремя для моей семьи", - признал он. Трамп при этом раскритиковал СМИ за отношение к его супруге. "Пресса ужасно оскорбляла ее, это несправедливо", - посетовал президент.

Он напомнил, что на прошедшей неделе Меланья участвовала в приеме президента Аргентины Маурисио Макри в Белом доме, составляя компанию его супруге. "Думаю, она выступила прекрасным представителем", - убежден Трамп.

Меланья Трамп - 46-летняя натурализованная американка. Она родилась в Словении и до замужества носила фамилию Кнаусс. В общей сложности у 70-летнего американского лидера пятеро детей от трех браков - две дочери и трое сыновей. Несовершеннолетним ребенком 45-го президента США является только Бэррон.