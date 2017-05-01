Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главы МИД Японии и Туркмении договорились начать переговоры по инвестиционному соглашению

Международная панорама
1 мая, 3:55 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов

Фумио Кисида и Рашид Мередов также обсудили проблему КНДР и ситуацию в Афганистане

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 1 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Главы МИД Японии и Туркмении Фумио Кисида и Рашид Мередов договорились о начале переговоров по заключению инвестиционного соглашения. Как сообщило в понедельник японское внешнеполитическое ведомство, соответствующая договоренность была достигнута по итогам встречи в Ашхабаде.

"Оба министра договорились начать переговоры о двустороннем экономическом соглашении, а также сошлись в том, что (стороны будут работать) над еще большим укреплением экономических отношений", - говорится в сообщении МИД Японии.

Кроме того, министры обсудили международные вопросы: в частности, Мередов выразил поддержку Японии по проблеме КНДР. Стороны также обменялись мнениями о ситуации в Афганистане.

В Ашхабаде Кисида в понедельник примет участие в диалоге "Центральная Азия плюс Япония", где, как ожидается, также соберутся главы внешнеполитических ведомств Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Центральная Азия является одним из важных направлений внешней политики Японии. В 2015 году японский премьер Синдзо Абэ совершил первое среди глав правительств Японии центральноазиатское турне. По мнению наблюдателей, развивая отношения со странами богатого природными ресурсами региона, Токио надеется сдержать растущее здесь влияние Китая.

Особое значение для Японии имеет Туркмения, обладающая четвертыми в мире по объему запасами природного газа. Во время визита Абэ в октябре 2015 года стороны подписали соглашения о сотрудничестве в области химической промышленности и энергетики на общую сумму в 18 млрд долларов. В частности, японский консорциум в составе JGC Corporation (известная в Японии как Nikki), Mitsubishi, Itochu, Chiyoda и Sojitz участвуют в освоении газового месторождения Галкыныш. Кроме того Япония и Туркмения договорились создать в Ашхабаде инженерный колледж для подготовки кадров для сферы добычи природных ресурсов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония Туркмения
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Зеленограде застрелен 20-летний юноша
2
NYT: Трамп не предупредил Госдеп и Совет нацбезопасности о приглашении Дутерте
3
Умею жить только в тундре: как оленевод Иван Ного стал миллионером
4
Российских членов "Ночных волков" не пустили в Польшу
5
В Польше по делу об убийствах жителей Донбасса и пленных ополченцев задержали австрийца
6
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
7
Ле Пен уверена в победе во втором туре выборов президента Франции
Темы дня
Загрузка...
Реклама