Главы МИД Японии и Туркмении договорились начать переговоры по инвестиционному соглашению

ТОКИО, 1 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Главы МИД Японии и Туркмении Фумио Кисида и Рашид Мередов договорились о начале переговоров по заключению инвестиционного соглашения. Как сообщило в понедельник японское внешнеполитическое ведомство, соответствующая договоренность была достигнута по итогам встречи в Ашхабаде.

"Оба министра договорились начать переговоры о двустороннем экономическом соглашении, а также сошлись в том, что (стороны будут работать) над еще большим укреплением экономических отношений", - говорится в сообщении МИД Японии.

Кроме того, министры обсудили международные вопросы: в частности, Мередов выразил поддержку Японии по проблеме КНДР. Стороны также обменялись мнениями о ситуации в Афганистане.

В Ашхабаде Кисида в понедельник примет участие в диалоге "Центральная Азия плюс Япония", где, как ожидается, также соберутся главы внешнеполитических ведомств Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Центральная Азия является одним из важных направлений внешней политики Японии. В 2015 году японский премьер Синдзо Абэ совершил первое среди глав правительств Японии центральноазиатское турне. По мнению наблюдателей, развивая отношения со странами богатого природными ресурсами региона, Токио надеется сдержать растущее здесь влияние Китая.

Особое значение для Японии имеет Туркмения, обладающая четвертыми в мире по объему запасами природного газа. Во время визита Абэ в октябре 2015 года стороны подписали соглашения о сотрудничестве в области химической промышленности и энергетики на общую сумму в 18 млрд долларов. В частности, японский консорциум в составе JGC Corporation (известная в Японии как Nikki), Mitsubishi, Itochu, Chiyoda и Sojitz участвуют в освоении газового месторождения Галкыныш. Кроме того Япония и Туркмения договорились создать в Ашхабаде инженерный колледж для подготовки кадров для сферы добычи природных ресурсов.