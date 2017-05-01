Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: у берегов Великобритании задержали семерых, предположительно, украинцев

Международная панорама
1 мая, 4:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, мая. /ТАСС

Они подозреваются в незаконном пересечении границы в городе Орфорд, расположенном в графстве Саффолк

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/Leading Aircraftsman Luis Holden

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Береговая охрана Великобритании задержала семерых человек, предположительно, граждан Украины, по подозрению в незаконном пересечении границы в городе Орфорд, расположенном в графстве Саффолк на востоке страны. Об этом сообщило местное издание Ipswich Star.

Парусная яхта длиной 8,5 м подала сигнал бедствия 30 апреля около 12:00. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что лодка села на мель. Они отбуксировали судно в Орфорд, где пассажиров яхты ожидали сотрудники береговой охраны и пограничной службы.

Подозреваемых доставили в отделение полиции, где они были задержаны и допрошены в связи с нарушением миграционного законодательства.

Комментария от министерства иностранных дел Украины в настоящее время не поступало.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Украина Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Зеленограде застрелен 20-летний юноша
2
NYT: Трамп не предупредил Госдеп и Совет нацбезопасности о приглашении Дутерте
3
Умею жить только в тундре: как оленевод Иван Ного стал миллионером
4
Российских членов "Ночных волков" не пустили в Польшу
5
В Польше по делу об убийствах жителей Донбасса и пленных ополченцев задержали австрийца
6
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
7
Ле Пен уверена в победе во втором туре выборов президента Франции
Темы дня
Загрузка...
Реклама