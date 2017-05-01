СМИ: у берегов Великобритании задержали семерых, предположительно, украинцев

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Береговая охрана Великобритании задержала семерых человек, предположительно, граждан Украины, по подозрению в незаконном пересечении границы в городе Орфорд, расположенном в графстве Саффолк на востоке страны. Об этом сообщило местное издание Ipswich Star.

Парусная яхта длиной 8,5 м подала сигнал бедствия 30 апреля около 12:00. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что лодка села на мель. Они отбуксировали судно в Орфорд, где пассажиров яхты ожидали сотрудники береговой охраны и пограничной службы.

Подозреваемых доставили в отделение полиции, где они были задержаны и допрошены в связи с нарушением миграционного законодательства.

Комментария от министерства иностранных дел Украины в настоящее время не поступало.