Белый дом: некоторые СМИ США гонятся за сенсацией и не спешат признавать просчеты

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Отдельные американские СМИ гонятся за сенсацией, не удосуживаясь подкрепить свою информацию фактами, и не спешат признавать свои ошибки. Такое мнение высказал в воскресенье в эфире телеканала Fox News пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Он вновь критически выразился о достоверности публикаций об администрации президента США Дональда Трампа. "СМИ додумывают факты, интерпретируют события в определенном свете и в дальнейшем придерживаются избранной канвы, даже если она не соответствует истине", - сказал Спайсер. "Во многих случаях освещение (происходящего) ведется просто нечестно", - посетовал он.

Пресс-секретарь Белого дома, однако, не стал обобщать эти претензии, отвечая на вопрос, считает ли он необъективными большинство американских журналистов и телекомментаторов. "Есть некоторые, которые стараются придавать вещам оттенок сенсационности, истолковывать события таким образом, который не соответствует фактам. Они первыми бросают камень и последними признают свои просчеты", - отметил Спайсер.

В субботу президент США неслучайно посвятил начало речи по случаю первых 100 дней пребывания на своем посту критике американских изданий, вновь употребив термин "лживые СМИ". К таковым он причислил телеканалы CNN и MSNBC. Трамп в этот день предпочел выступить перед сторонниками в штате Пенсильвания, чтобы не ехать на ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Данное объединение было создано еще в 1914 году, его специальные ужины традиционно посещали президенты страны, выступая там с речами, а Трамп этот обычай нарушил.

Трамп в последние месяцы регулярно выступал с жесткой критикой в адрес многих ведущих СМИ, в том числе телеканала CNN и газеты The New York Times. Он обвинял журналистов в публикации материалов, которые не соответствуют действительности, и ссылках на несуществующие источники. Президент США также обещал, что будет бороться против незаконных утечек информации.