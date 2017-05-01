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Трамп признал, что не общался с Обамой после своей инаугурации

Международная панорама
1 мая, 7:15 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Президент США подчеркнул, что был очень разочарован, узнав о слежке за сотрудниками своего предвыборного штаба

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ВАШИНГТОН, 1 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп рассказал в интервью газете The Washington Times, что после своего вступления в должность 20 января он ни разу не общался со своим предшественником Бараком Обамой.

"С момента, как я заступил на пост, - нет, - сказал он. - Это очень плохо, но я не сильно удивлен. Я был очень разочарован, узнав о слежке, я был очень разочарован".

Ранее Трамп в своем Twitter заявил, что телефоны сотрудников его предвыборного штаба в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке прослушивались по указанию экс-президента. Спецкомитеты Конгресса США по разведке проверили данные утверждения главы государства. Прямых доказательств обнаружено не было. Тем не менее, как стало известно председателю комитета Палаты представителей Дэвину Нуньесу, за некоторыми членами команды Трампа действительно велась слежка, но к Трампу отношения это не имело.

Президент США в интервью также отметил, что в общении с иностранными лидерами он придерживается более прагматичного подхода, чем Обама. Он добавил, что, к примеру, президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси бывший хозяин Белого дома "не нравился нисколько".

Смотрите также

NYT: данные о прослушке Trump Tower предоставили сотрудники Белого дома

Fox: спецслужбы вели слежку за командой Трампа под предлогом наблюдения за иностранцами

Комитет по разведке Сената США: правительство Обамы не шпионило за Трампом

WSJ: Обама пришел в ярость из-за обвинений Трампа по поводу прослушки

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Обама, Барак Трамп, Дональд
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