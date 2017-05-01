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Премьер Таиланда принял приглашение Трампа посетить Вашингтон

Международная панорама
1 мая, 7:35 UTC+3 БАНГКОК /Корр. ТАСС, Алексей Сковоронский

Дата официального визита пока не назначена

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БАНГКОК, 1 мая. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча принял приглашение президента США Дональда Трампа посетить Вашингтон. Об этом сообщил заместитель главы пресс-службы таиландского правительства Вирачон Сукхонтхапхатипхак.

"Официальная дата (визита) пока не назначена", - уточнил генерал-лейтенант Сукхонтхапхатипхак. Он также сообщил, что в ходе телефонного разговора с Чан-Очей Трамп "выразил обеспокоенность ситуацией в регионе, а не только на Корейском полуострове".

"Таиланд готов оказывать поддержку в вопросах, которые принесут пользу всему мировому сообществу", - прокомментировал разговор глав государств Вирачон Сукхонтхапхатипхак.

Президент США Дональд Трамп в ходе состоявшихся 30 апреля двух отдельных телефонных разговоров с премьер-министрами Сингапура и Таиланда Ли Сянь Лунем и Праютом Чан-Очей пригласил их в Белый дом, стороны также обсудили проблемы Азиатско-Тихоокеанского региона.

Трамп и Прают Чан-Оча "выразили сильную заинтересованность в укреплении торговых и экономических связей" между США и Таиландом, отметили в Вашингтоне. "Президент Трамп заверил, что Соединенные Штаты будут играть активную и лидирующую роль в Азии, сотрудничая с такими партнерами и союзниками, как Таиланд", - уточнили в пресс-службе Белого дома, добавив, что во время обоих разговоров затрагивалась тема КНДР.

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