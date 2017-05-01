Директор ЦРУ прибыл в Южную Корею с необъявленным визитом

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МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Помпео прибыл в Республику Корея (РК) с неофициальным визитом. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на правительственные источники.
Сообщается, что визит Помпео продлится до 2 мая. Целью поездки директора ЦРУ, предположительно, является координация подходов двух стран к действиями КНДР. По информации агентства, он уже провел ряд встреч с южнокорейскими чиновниками, а также с главой Национального агентства разведки РК. Встречался ли Помпео с кандидатами на пост президента республики, досрочные выборы которого состоятся 9 мая, не сообщается.
За последние два месяца на фоне роста напряженности на Корейском полуострове визиты в Южную Корею нанесли госсекретарь США Рекс Тиллерсон, а также вице-президент страны Майкл Пенс.