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СМИ: националисты препятствуют проведению первомайской демонстрации в Виннице

Международная панорама
1 мая, 12:23 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 1, мая. /ТАСС

Молодые люди скандировали антикоммунистичекие лозунги и пытались вырвать из рук демонстрантов флаги и транспаранты

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КИЕВ, 1 мая. /ТАСС/. Представители украинской молодежной националистической организации "С14 (Сечь)" напали на участников первомайской демонстрации в Виннице. Об этом сообщило агентство Укринформ.

Молодые люди попытались вырвать из рук демонстрантов флаги и транспаранты с надписями "Союз левых сил" и "Социалисты". При этом они скандировали антикоммунистичекие лозунги и выкрикивали "Украина превыше всего". Митинг продолжился после вмешательства правоохранительных органов.

Демонстрация в Виннице, которая собрала около 100 человек, была согласована с властями и проводится по инициативе общественной организации "За будущее Украины".

На Украине продолжают отмечать День международной солидарности трудящихся 1 мая, несмотря на политику декоммунизации. Первомай также остается выходным днем в стране.

В Киеве, по данным украинских СМИ, первомайская демонстрация собрала около тысячи человек.

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