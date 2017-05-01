СМИ: националисты препятствуют проведению первомайской демонстрации в Виннице

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КИЕВ, 1 мая. /ТАСС/. Представители украинской молодежной националистической организации "С14 (Сечь)" напали на участников первомайской демонстрации в Виннице. Об этом сообщило агентство Укринформ.
Молодые люди попытались вырвать из рук демонстрантов флаги и транспаранты с надписями "Союз левых сил" и "Социалисты". При этом они скандировали антикоммунистичекие лозунги и выкрикивали "Украина превыше всего". Митинг продолжился после вмешательства правоохранительных органов.
Демонстрация в Виннице, которая собрала около 100 человек, была согласована с властями и проводится по инициативе общественной организации "За будущее Украины".
На Украине продолжают отмечать День международной солидарности трудящихся 1 мая, несмотря на политику декоммунизации. Первомай также остается выходным днем в стране.
В Киеве, по данным украинских СМИ, первомайская демонстрация собрала около тысячи человек.