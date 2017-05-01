Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Меркель: Германия хочет подключиться к урегулированию ситуации в Йемене

Международная панорама
1 мая, 13:40 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Михаил Щербаков

Канцлер ФРГ также подчеркнула, что Берлин считает невозможным военное решение конфликта в Йемене

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 1 мая. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Германия может включиться в процесс дипломатического урегулирования ситуации в Йемене. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по прибытии с визитом в Объединенные Арабские Эмираты.

Галерея
20 фото

Йемен: между легендами и войнами

По ее словам, которые приводит агентство DPA, "Германия предложила поддержать ведомый ООН процесс с помощью собственных политических возможностей". Глава кабмина ФРГ отметила также, что эта инициатива "нашла поддержку в Саудовской Аравии", где Меркель побывала с визитом накануне. "Мы планируем провести координацию соответствующих действий с генсеком ООН", - добавила Меркель, заметив, что предварительно уже обсуждала с ним этот вопрос.

Она также подчеркнула, что Берлин считает невозможным военное решение конфликта в Йемене.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года альянса, ведомого Саудовской Аравией. По данным ООН, в гуманитарной помощи нуждаются почти 19 млн человек, что составляет две трети населения Йемена, при этом 7,3 млн из них испытывают острую нехватку продовольствия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Военная операция в Йемене
Страны
Йемен Германия
Персоны
Меркель, Ангела
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Таиланде в результате инцидента с рейсом "Аэрофлота" пострадали 27 человек
2
Макрон пригрозил выходом Франции из ЕС, если союз не проведет реформы
3
В конце рабочей недели в Москве ожидаются заморозки
4
Утверждены требования к сотрудникам ГИБДД, принимающим экзамены по вождению
5
Умею жить только в тундре: как оленевод Иван Ного стал миллионером
6
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама