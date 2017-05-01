Меркель: Германия хочет подключиться к урегулированию ситуации в Йемене

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БЕРЛИН, 1 мая. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Германия может включиться в процесс дипломатического урегулирования ситуации в Йемене. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по прибытии с визитом в Объединенные Арабские Эмираты.
По ее словам, которые приводит агентство DPA, "Германия предложила поддержать ведомый ООН процесс с помощью собственных политических возможностей". Глава кабмина ФРГ отметила также, что эта инициатива "нашла поддержку в Саудовской Аравии", где Меркель побывала с визитом накануне. "Мы планируем провести координацию соответствующих действий с генсеком ООН", - добавила Меркель, заметив, что предварительно уже обсуждала с ним этот вопрос.
Она также подчеркнула, что Берлин считает невозможным военное решение конфликта в Йемене.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года альянса, ведомого Саудовской Аравией. По данным ООН, в гуманитарной помощи нуждаются почти 19 млн человек, что составляет две трети населения Йемена, при этом 7,3 млн из них испытывают острую нехватку продовольствия.