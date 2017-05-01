Reuters: ООН обеспокоена масштабными чистками в Турции

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МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. ООН обеспокоена массовыми арестами и увольнениями в Турции, которые начались в стране после неудачной попытки государственного переворота в июле прошлого года. Об этом в ходе брифинга в Женеве заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн, передает агентство Reuters.
"Очень маловероятно, что эти отстранения и задержания были проведены с учетом всех предусмотренных законом процедур", - считает представитель ООН.
15 июля 2016 года группа солдат и офицеров из ВС Турции, в том числе из жандармерии, предприняла попытку государственного переворота, основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре. Погибли 246 человек, не считая путчистов, более двух тысяч получили ранения. Путчисты захватили начальника Генштаба Хулуси Акара и планировали захватить президента Тайипа Эрдогана.
Правительству удалось взять контроль над страной в свои руки. В попытке переворота власти обвиняют проживающего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и его сторонников из ФЕТО, которые действовали на территории Турции. После попытки путча в стране началась масштабная чистка госструктур от сторонников ФЕТО.