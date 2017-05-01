"Синьхуа": не менее восьми боевиков ИГ уничтожены на востоке Афганистана

Главный тренер "Зенита" Луческу заявил, что не встречался с руководством "Галатасарая"Спорт 1 мая, 15:44
"Зенит" обыграл "Томь" в матче чемпионата РоссииСпорт 1 мая, 14:52
Что говорили Владимир Путин и Ангела Меркель друг о друге, о Германии и РоссииБиографии и справки 1 мая, 14:40
Российско-германские политические отношения. ДосьеБиографии и справки 1 мая, 14:26
Ракета Falcon 9 с американским спутником-разведчиком стартовала с мыса КанавералКосмос 1 мая, 14:22
Фазель: IIHF заинтересована в сокращении числа участников элитного дивизиона ЧМСпорт 1 мая, 14:20
Верблюд в Челябинске, морозы в Арктике и рекорд в Казани: Первомай от Сибири до ПоволжьяНовости Урала 1 мая, 14:14
Мутко: участие студентов-волонтеров в мероприятиях ЧМ-2018 нужно засчитать за практикуСпорт 1 мая, 14:06
Болгарин Ценов переизбран главой UWW-EuropeСпорт 1 мая, 14:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТУНИС, 1 мая. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. По меньшей мере восемь боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) уничтожены в результате удара американского беспилотного летательного аппарата в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом, как передает агентство "Синьхуа", сообщили в местном правительстве.
"Авиаудар был нанесен в местности Мано района Шапархар примерно в 02:00 (около 00:30 мск) в воскресенье, в результате атаки был уничтожен автомобиль", - отмечается в заявлении властей.
Других подробностей операции пока не приводится.