"Синьхуа": не менее восьми боевиков ИГ уничтожены на востоке Афганистана

ТУНИС, 1 мая. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. По меньшей мере восемь боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) уничтожены в результате удара американского беспилотного летательного аппарата в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом, как передает агентство "Синьхуа", сообщили в местном правительстве.

"Авиаудар был нанесен в местности Мано района Шапархар примерно в 02:00 (около 00:30 мск) в воскресенье, в результате атаки был уничтожен автомобиль", - отмечается в заявлении властей.

Других подробностей операции пока не приводится.