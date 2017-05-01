Бывший премьер Италии Маттео Ренци победил на внутрипартийных выборах правящей партии

РИМ, 1 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци одержал убедительную победу на прошедших в воскресенье внутрипартийных выборах правящей левоцентристской Демократической партии (ДП). Как сообщил организационный комитет партии, согласно окончательным результатам подсчета, Ренци набрал 70% голосов, его соперники - действующий министр юстиции Андреа Орландо и губернатор области Апулия Микеле Эмильяно - 19,5% и 10,5% соответственно.

Всего в праймериз приняли участие почти два миллиона человек, при том, что, согласно прогнозам, ожидалось, что в воскресенье накануне праздника 1 мая проголосуют не более миллиона человек. Свой голос за будущего лидера ДП мог отдать любой желающий, даже не будучи записанным в партию. В предыдущих внутрипартийных выборах в 2013 году приняли участие 2,8 млн человек.

Победа экс-премьера, который, как полагают наблюдатели, теперь продолжит борьбу за власть в преддверии общенациональных выборов в 2018 году, была ожидаемой. Однако его кандидатура в качестве секретаря должна еще быть утверждена на всеобщем съезде парии, где сохраняется сильная оппозиция Ренци, поскольку многие члены не разделяют его подходов. Сам Ренци обещает "новую фазу" для ДП.

Ренци уже возглавлял ДП, победив на праймериз в 2013 году. В конце прошлого года, после провала референдума 4 декабря, на котором итальянцы отклонили предложенную Ренци конституционную реформу, политик был вынужден подать в отставку сначала с поста премьер-министра, а затем - партийного секретаря. Примечательно, что против этой реформы, предполагавшей, в частности, устранение верхней палаты (Сената) парламента, высказались ряд видных представителей ДП.