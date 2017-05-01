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Белорусская оппозиция проводит несанкционированную акцию протеста в Минске

Международная панорама
1 мая, 15:10 UTC+3 МИНСК МИНСК 1, мая. /ТАСС

Участники требуют отмены так называемого декрета "о тунеядцах" и освобождения находящихся в заключении некоторых оппозиционеров

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МИНСК, 1 мая. /ТАСС/. Представители белорусский оппозиции проводят несанкционированную акцию солидарности трудящихся в центре Минска на Октябрьской площади. Как было объявлено оппозиционной организацией "Белорусский национальный конгресс" (БНК), ее участники требуют улучшения жизни трудящихся и освобождения находящихся в заключении некоторых оппозиционеров. В акции принимают участие несколько десятков человек, в том числе бывший кандидат в президенты Владимир Некляев.

"В День международной солидарности трудящихся мы требуем отмены так называемого декрета президента "о тунеядцах", мы не приемлем те условия жизни и труда, которые нам навязывает власть. Белорусы готовы к переменам. Мы требуем освобождения политзаключенных", - сказал Владимир Некляев

Сотрудники милиции предупреждают собравших, что акция не санкционирована городскими властями, и в случае неподчинения требования правоохранительных органов к участникам может быть применена сила. В район Октябрьской площади уже за час до назначенного времени начала акции была стянута милицейская спецтехника и автобусы с сотрудниками милиции.

Собраться 1 мая на Октябрьской площади призывал оппозиционный политик Николай Статкевич, один из лидеров БНК, однако он был задержан 28 апреля и осужден на пять суток ареста. Несмотря на это соратники политика заявили о твердом намерении провести Первомай на Октябрьской площади в Минске.

1 мая в ряде городов также прошли акции оппозиции, однако они были немногочисленными, так как перед их началом прошли превентивные задержания оппозиционных активистов.

Уличные акции протеста против президентского декрета "о тунеядцах" проходили в Белоруссии с 17 февраля и до конца марта. Принятый год назад декрет обязывает граждан Белоруссии, а также постоянно проживающих в стране иностранных граждан и лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании госрасходов, уплатить сбор в размере порядка $200. Многие белорусы посчитали президентский декрет несправедливым, отказались платить сбор и вышли на акции протеста, после которых проходили задержания их активных участников.

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