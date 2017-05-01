Ле Пен пообещала Франции правительство национального единства во главе с Дюпон-Эньяном

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ПАРИЖ, 1 мая. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Председатель партии "Национальный фронт" и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен в случае победы на выборах намерена сформировать "правительство национального единства", возглавит которое лидер движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян. Об этом политик заявила, выступая перед сторонниками на большом предвыборном митинге в парижском пригороде Вильпент.
"Будучи избранной президентом республики, я назначу Николя Дюпон-Эньяна премьер-министром. Он будет руководить действиями правительства, направленными на восстановление Франции. Это будет правительство суженного состава, в котором министры будут отобраны по принципу компетентности и желанию служить нации - и ни по каким иным критериям", - сказала она, неоднократно выжидая паузу из-за продолжительных возгласов одобрения в зале.
"Это правительство, - продолжила Ле Пен, - будет правительством национального единства. Его курс будет определяться единственно интересами нации, его руководящей силой будет воля народа, его целью - процветание и величие страны". "Наше правительство будет не правительством продолжения, но правительством перемен, будет правительством не амбиций, но убеждений, будет правительством не слов, но дел", - добавила она, отметив, что в ходе нынешних выборов во Франции "стране предстоит сделать исторический, возможно, необратимый выбор, цивилизационный выбор".
Кроме того, лидер "Нацфронта" обратилась к своему оппоненту по второму туру выборов, главе движения "На марше" Эмманюэлю Макрону с требованием также открыто объявить избирателям, на каких принципах и опираясь на каких людей он намерен формировать свой кабинет министров в случае победы. "Я делаю это объявление, потому что хочу ясности, прозрачности. Мой соперник (Макрон) не осмеливается говорить, кого он назначит (премьер- министром), вероятно, чтобы не пугать французов. Я же в очередной раз требую от него сказать нам правду", - указала она.
Глава движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян участвовал в первом туре президентских выборов и занял в итоге шестое место, набрав 4,7% голосов. В пятницу политик официально объявил о поддержке во втором туре кандидатуры Ле Пен, призвав своих избирателей голосовать за лидера "Нацфронта". На совместной пресс-конференции Ле Пен и Дюпон- Эньян заявили в тот день о создании "большого республиканского и патриотического альянса".
В первом туре президентских выборов во Франции, который состоялся 23 апреля, участвовали 11 кандидатов. Первое место по его итогам занял глава движения "На марше" Эмманюэль Макрон, набравший 21,01% голосов, Марин Ле Пен оказалась на второй строчке, заручившись поддержкой 21,30% избирателей. Второй тур выборов намечен на 7 мая.