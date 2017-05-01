СМИ: ХАМАС отказалось от уничтожения Израиля и дистанцируется от "Братьев-мусульман"

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КАИР, 1 мая. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Контролирующее сектор Газа палестинское движение ХАМАС обнародовало новую политическую доктрину на предстоящий период, из которой исключен пункт с призывом к уничтожению Израиля. Как передает телеканал "Аль-Арабия", документ в новой редакции обнародовал в Дохе председатель политбюро движения Халед Машааль.
В частности, в своей новой доктрине ХАМАС поддерживает "идею создания палестинского государства в границах 1967 года", но без признания права Израиля на существование. При этом из документа исчез существовавший в старой доктрине пункт с призывом к уничтожению еврейского государства.
Кроме того, хамасовцы дистанцируют себя от исламистов египетской ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ), в тесных связях с которыми их неоднократно обвинял Каир, в том числе и во время организации беспорядков и актов насилия в дни январской революции 2011 года в Египте.