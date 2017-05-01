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Трамп пообещал разобраться с прослушкой американцев

Международная панорама
1 мая, 16:16 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Президент США выразил уверенность в том, что в отношении граждан страны "ведется серьезная прослушка". "И мы должны выяснить, что же с этим происходит", - отметил он

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

© AP Photo/Carolyn Kaster

ВАШИНГТОН, 1 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с прослушкой американцев в стране. Об этом он заявил в опубликованном интервью телеканалу CBS.

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"Все говорят об этом, и, если честно, это нужно обсуждать. Я считаю, что в отношении наших граждан ведется серьезная прослушка. Я думаю, что это важная тема, и это тема, которая должна стать самой главной. И мы должны выяснить, что же с этим происходит", - отметил он.

Президент прокомментировал отношения со своим предшественником на этом посту Бараком Обамой. "Он вел себя со мной очень любезно, но после этого у нас возникли некоторые трудности, - подчеркнул глава государства. - Для меня слова менее важны, чем поступки, и вы видели, что потом случилось с прослушкой, я считаю, что это было неприемлемо". Трамп отметил, что после инаугурации не общался с Обамой и "не имел с ним никаких отношений".

При этом хозяин Белого дома не стал комментировать по просьбе журналиста свое сообщение в Twitter, где он назвал предшественника "плохим (или больным) парнем". "Вы можете догадаться сами, что это означает", - отметил Трамп. Но после ряда дополнительных вопросов журналиста он отказался дальше обсуждать эту тему. "У меня есть собственное мнение, у вас может быть свое мнение, на этом хватит, спасибо", - заключил президент.

Ранее Трамп в своем Twitter заявил, что телефоны сотрудников его предвыборного штаба в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке прослушивались по указанию экс-президента. Спецкомитеты Конгресса США по разведке проверили данные утверждения главы государства. Прямых доказательств обнаружено не было. Тем не менее, как стало известно председателю комитета Палаты представителей Дэвину Нуньесу, за некоторыми членами команды Трампа действительно велась слежка, но к республиканцу отношения это не имело.

В пятницу Агентство национальной безопасности США (АНБ), занимающееся электронной слежкой, заявило о том, что оно намерено прекратить одну из программ слежки в рамках Закона о прослушиваниях в интересах внешней разведки (FISA). Как отмечается в заявлении, так называемая секция 702 FISA, которая перестанет действовать в конце текущего года, позволяет "разведсообществу осуществлять наблюдение за отдельно взятыми зарубежными лицами за пределами территории США для получения разведданных, в том числе используемых для борьбы с международным терроризмом и противостояния киберугрозам".

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