В Афганистане террорист-смертник протаранил военный конвой иностранных сил

ТУНИС, 1 мая. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. Террорист-смертник на заминированном автомобиле протаранил военный конвой иностранных сил в провинции Нангархар на востоке Афганистана, пострадавших нет. Об этом сообщил официальный представитель местных властей Ходжиани Аттаулла, передает агентство Xinhuanet.

"Нападение произошло в населенном пункте Барекаб в районе Родат около 15:00 (13:30 мск), - отметил он. - Около дороги в момент взрыва отсутствовали мирные жители. Никто из членов конвоя не пострадал, так как они передвигались на бронированной военной технике".

Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за инцидент.