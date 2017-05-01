В Стамбуле против демонстрантов применили слезоточивый газ

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Турецкая полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы разогнать около 200 демонстрантов, вышедших на запрещенную властями первомайскую акцию на площади Таксим в Стамбуле. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Протестующие несли в руках плакаты с антиправительственными лозунгами. 1 мая они хотели выразить недовольство политикой президента Турции Тайипа Эрдогана и результатами референдума о внесении изменений в конституцию страны.

По данным агентства, около 60 человек были задержаны в районе Бешикташ при попытке пройти на площадь Таксим. Турецкое Anadolu Ajansı сообщает о 48 задержанных.

На состоявшемся 16 апреля референдуме в Турции победили сторонники внесения изменений в конституцию. За пакет поправок к основному закону республики высказались 51,3% граждан. Конституционные изменения, в частности, предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской.

Сразу после подведения итогов голосования по всей стране прошли манифестации оппозиции, в Стамбуле в акции тогда участвовали до 3 тыс. человек.