Премьер Израиля призвал палестинского лидера отменить выплаты семьям террористов

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал палестинского лидера Махмуда Аббаса отменить закон о выплате пособий семьям осужденных за террор, либо раненых или погибших во время терактов палестинцев.

"Хотите сделать реальный шаг к миру, которого мы так ждем, - прекратите платить убийцам, отмените закон, гарантирующий такие выплаты", - сказал премьер, обращаясь к президенту Государства Палестина. Высказывания Нетаньяху, сделанные им в Иерусалиме в ходе мемориальной церемонии, посвященной Дню памяти павших воинов и жертв терактов, распространила его канцелярия.

"Нельзя игнорировать тот факт, что террористы, эти подлые убийцы, получают ежемесячные выплаты от Палестинской автономии: больше убил - больше получишь", - сказал израильский премьер. По его словам, "общая сумма выплат убийцам, которых они (палестинцы) называют мучениками, и их семьям превышает $300 млн в год, а за несколько лет эта сумма достигает миллиарда". "Миллиард долларов, сколько стипендий музыкантам можно было бы дать! - отметил Нетаньяху. - Можно было бы научить поколение палестинской молодежи жить в мире".

"Председатель Аббас, на этой неделе вы встречаетесь с президентом США Дональдом Трампом, как можете вы говорить о мире с Израилем и в то же время содержать убийц, проливающих кровь невинных израильтян на каждом шагу", - сказал Нетаньяху. "Финансируйте мир, а не убийства", - добавил он.