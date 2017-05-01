СМИ: пресс-секретарь парламентской партии Бельгии ранен ножом во время шествия 1 мая

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Неизвестный мужчина ударил ножом пресс-секретаря бельгийской левой Партии труда (2 из 150 мест в парламенте) Рауля Хедебау во время первомайского шествия в городе Льеж. Об этом сообщил телеканал RTBF.

Нападение на политика было снято на камеру одним из очевидцев. Мужчина подошел к Хедебау сзади и ударил его ножом в ногу. Несмотря на ранение, политик произнес запланированную речь, после чего был отправлен в больницу, где ему наложили швы и рекомендовали двухнедельный покой, передает телеканал.

Нападавший был задержан полицией и доставлен в прокуратуру Льежа. Сообщается, что это мужчина 40-50 лет, который еще с 2007 года был известен службам правопорядка вследствие правонарушений. По данным телеканала, на месте преступления полиция обнаружила записку, вероятно принадлежащую нападавшему. Судя по ее содержанию, мужчина набросился на Хедебау за то, что тот не отвечал на его письма.

Партия труда Бельгии, которая придерживается марксистско-ленинской идеологии, была образована в 1979 году.