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Дутерте не подтверждает визит в США из-за поездки в Россию

Международная панорама
1 мая, 19:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, мая. /ТАСС

Президент Филиппин отметил, что должен посетить РФ и Израиль

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Президент Филиппин Родриго Дутерте

Президент Филиппин Родриго Дутерте

© AP Photo/Bullit Marquez

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Президент Филиппин Родриго Дутерте не стал подтверждать визит в Вашингтон после приглашения президента США Дональда Трампа. Филиппинский лидер сослался на перегруженность графика, в частности, на запланированный визит в Россию, сообщает агентство Associated Press.

"Я очень занят, а потому не могу давать никаких четких обещаний. Я должен посетить Россию, а также Израиль", - заявил Дутерте.

В субботу президенты США и Филиппин провели телефонный разговор, по итогам которого Трамп пригласил Дутерте в Белый дом, чтобы обсудить важность американо-филиппинских отношений. Позже газета New York Times сообщила, что Трамп не предупредил о своем решении Госдепартамент и Совет национальной безопасности при Белом доме.

Эти ведомства, по данным New York Times, уже приготовились к неизбежной волне критики со стороны правозащитных организаций США, которые не устают упрекать Манилу во внесудебных расправах. Дутерте в сентябре-октябре 2016 года вступил в острый конфликт с уходящей администрацией Барака Обамы, которая утверждала, что на Филиппинах нарушают права человека и, в частности, практикуются внесудебные расправы над лицами, заподозренными в торговле наркотиками. Дутерте в связи с этим угрожал разорвать тесные военные связи с Вашингтоном.

В феврале этого года Перфекто Ясай, занимавший тогда пост главы МИД Филиппин, сообщал, что визит Дутерте в Россию предварительно намечен на май. На встрече будут обсуждаться оборонные вопросы, добавил тогда министр, отметив, что речь идет о сотрудничестве, которое не будет включать в себя создание военных союзов с кем бы то ни было.

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Персоны
Трамп, Дональд Дутерте, Родриго
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США Россия Филиппины
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