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В Белом доме считают, что программа Оbamacare может быть отменена на этой неделе

Международная панорама
1 мая, 19:33 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

Это может стать примером одного из самых скорых случаев принятия Конгрессом знакового законопроекта для любого президента со времен Рузвельта, отметил советник президента по экономике Гэри Кон

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ВАШИНГТОН, 1 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Программа медицинского страхования американцев Оbamacare может быть отменена уже на текущей неделе. Это подтвердили в интервью телекомпании CBS ближайшие помощники президента США Дональда Трампа - руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс и советник президента по экономике Гэри Кон.

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"Я, конечно, на это надеюсь", - сказал Прибэс. "Думаю, это произойдет на текущей неделе", - добавил он. На его взгляд, если прогноз сбудется, то это станет примером "одного из самых скорых случаев принятия (Конгрессом США) знакового законопроекта для любого президента со времен (Франклина Делано) Рузвельта", который возглавлял США в 1933-1945 годах.

"Мы доведем вопрос по здравоохранению до (голосования) всей Палаты" представителей Конгресса, - сказал со своей стороны Кон. "Мы уверены, что у нас есть нужные голоса, и будем двигаться вперед со своей повесткой дня", - констатировал он.

"Отмена и замена" программы Оbamacare была одним из главных предвыборных обещаний Трампа. Однако предпринятая им и спикером Палаты представителей Полом Райаном в конце марта попытка выполнить это обещание сорвалась из-за разногласий в самой правящей Республиканской партии. В последние дни, насколько известно, эти разногласия были улажены.

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