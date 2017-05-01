Де Мистура примет участие в переговорах по Сирии в Астане

Баскетболистки УГМК в девятый раз подряд выиграли чемпионат РоссииСпорт 1 мая, 19:46
Путин подписал закон о запрете имен из цифр, символов и ненормативной лексикиОбщество 1 мая, 19:45
СМИ: Трамп готов встретиться с Ким Чен ЫномМеждународная панорама 1 мая, 19:45
Комиссар ООН поддержал решение футболиста Мунтари не доигрывать матч из-за расизмаСборные 1 мая, 19:23
Лавров обсудил с Тиллерсоном переговоры по Сирии в АстанеПолитика 1 мая, 19:22
Дутерте не подтверждает визит в США из-за поездки в РоссиюМеждународная панорама 1 мая, 19:17
В "Единой России" считают метание зеленки в оппозиционеров преступлениемПолитика 1 мая, 19:09
Тарханов: финал Кубка России по футболу лучше проводить после окончания чемпионатаСпорт 1 мая, 19:09
Семин: ФК "Локомотив" главное не опробовать поле стадиона "Фишт", а победить на немСпорт 1 мая, 19:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЖЕНЕВА, 1 мая. /ТАСС/. Офис спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры подтвердил его участие в международной встрече в Астане по Сирии 3-4 мая. Соответствующее заявление было распространено в Женеве.
"Спецпосланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура присоединится к встрече высокого уровня в Астане 3-4 мая, - говорится в документе. - Ввиду неотложности и важности деэскалации обстановки в Сирии и реализации мер по укреплению доверия он согласился принять участие во встрече в качестве наблюдателя по приглашению правительства Казахстана".
Как уточнили в офисе спецпосланника, де Мистура в Астане также намерен провести консультации со странами - гарантами перемирия (к ним относятся Россия, Турция и Иран). "Это будет особенно своевременно ввиду того, что он завершает сейчас планирование следующего раунда межсирийских переговоров в Женеве", - отмечается в документе.