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Де Мистура примет участие в переговорах по Сирии в Астане

Международная панорама
1 мая, 19:40 дата обновления: 1 мая, 20:10 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 1, мая. /ТАСС

Спецпосланник генсека ООН по Сирии согласился принять участие во встрече в качестве наблюдателя по приглашению правительства Казахстана

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ЖЕНЕВА, 1 мая. /ТАСС/. Офис спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры подтвердил его участие в международной встрече в Астане по Сирии 3-4 мая. Соответствующее заявление было распространено в Женеве.

"Спецпосланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура присоединится к встрече высокого уровня в Астане 3-4 мая, - говорится в документе. - Ввиду неотложности и важности деэскалации обстановки в Сирии и реализации мер по укреплению доверия он согласился принять участие во встрече в качестве наблюдателя по приглашению правительства Казахстана".

Как уточнили в офисе спецпосланника, де Мистура в Астане также намерен провести консультации со странами - гарантами перемирия (к ним относятся Россия, Турция и Иран). "Это будет особенно своевременно ввиду того, что он завершает сейчас планирование следующего раунда межсирийских переговоров в Женеве", - отмечается в документе.

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Де Мистура, Стаффан
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