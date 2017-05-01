Трамп заявил, что Мексика "с большой радостью" заплатит за строительство стены

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ВАШИНГТОН, 1 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп продолжает утверждать, что власти Мексики "с большой радостью" заплатят за строительство стены на границе двух стран. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.
"Мексика оплатит (строительство стены - прим. ТАСС) 100% (ее стоимости). Они будут рады, они с большой радостью заплатят", - отметил президент, отвечая на вопрос журналиста о том, кто будет финансировать строительство сооружения на границе.
Президент беседовал с ним перед своим выступлением в субботу в городе Харрисбург (штат Пенсильвания). Собравшиеся сторонники республиканца скандировали: "Построй стену!" "Слышишь это, Джон? - обратился Трамп к журналисту. - Поверь мне, это то, чего они хотят".
Американский лидер 25 января подписал указ о строительстве крупного барьера на границе с Мексикой и заявил, что его реализация начнется немедленно. При этом сам республиканец во время своей предвыборной кампании в прошлом году указывал, что стоимость проекта строительства составит $12 млрд, а его однопартийцы - спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан и лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса Митч Макконнелл - говорили о $15 млрд.
Трамп неоднократно заявлял, что за строительство стены заплатит Мексика. Президент этой страны Энрике Пенья Ньето ранее указывал, что Мексика рассчитывает на хорошие отношения с администрацией Трампа, однако не станет платить за возведение стены.