Президент Македонии призвал оппозицию гарантировать унитарность государства

СКОПЬЕ, 1 мая. /Корр. ТАСС Валентин Адоньев/. Президент Республики Македония Гёрге Иванов потребовал от оппозиционного "Социал-демократического союза Македонии" (СДСМ) и состоящих с ним в коалиции албанских партий гарантии сохранения унитарного устройства страны. Как сообщает пресс-служба администрации Иванова, свой призыв глава государства озвучил в ходе встречи с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Хойтом Брайаном Йи.

"Президент Иванов потребовал от лидера СДСМ (Зорана Заева - прим. ТАСС) выполнить свое публично данное слово о том, что он вместе с албанскими коалиционными партнерами прибудет (к главе государства) и обеспечит гарантии укрепления унитарности государства, и что это будет исполняться в соответствии с конституцией Республики Македония", - отмечается в сообщении кабинета президента.

Как констатировал Иванов, "так называемая тиранская платформа не может быть ни условием, ни тем более основой для формирования правительства". "Если действительно будет прослеживаться явное лидерство среди председателей парламентских партий, то юридические и политические препятствия для определения мандата (на создание кабмина) будут преодолимы", - подчеркнул президент.

При этом, указывается в сообщении президентской администрации, "Иванов призвал граждан проявлять терпение и сдержанность, поскольку имеются решения, которые должны приниматься на основе разума и через диалог".

27 апреля оппозиция в Македонии в обход общей процедуры избрала спикера парламента - члена албанского "Демократического союза за интеграцию", бывшего полевого командира проалбанской "Народной освободительной армии" Талата Джафери. Затем активисты движения "За единую Македонию" в знак протеста проникли в здание законодательного органа в Скопье, заняли зал заседаний и устроили там беспорядки. По информации телеканала "Сител", в результате пострадали не менее 109 человек, в том числе депутаты, сотрудники полиции и демонстранты.