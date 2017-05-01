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Мэй назвала "брюссельскими слухами" информацию о провале встречи с Юнкером

Международная панорама
1 мая, 20:32 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев

Ранее Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила о том, что после встречи в Лондоне председатель Еврокомиссии якобы заявил, что покинул "Даунинг-стрит, будучи настроенным в 10 раз более скептично"

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ЛОНДОН, 1 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Премьер- министр Великобритании Тереза Мэй назвала "брюссельскими слухами" появившуюся ранее в германской прессе информацию о том, что председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер раскритиковал итоги встречи с ней. Об этом глава кабинета министров Соединенного Королевства заявила, комментируя заметку в германской газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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"Я должна заметить, ознакомившись с представленной версией, что это брюссельские слухи. Достаточно посмотреть на то, что Европейская комиссия сама сказала после состоявшегося ужина, что переговоры были конструктивными", - отметила Мэй, говоря о переговорах, которые прошли в Лондоне 26 апреля.

Ранее германское издание сообщило о том, что после встречи в Лондоне Юнкер якобы заявил: "Я покидаю Даунинг-стрит, будучи настроенным в 10 раз более скептично, чем когда я сюда входил". В этой связи источники в ЕС сообщили изданию, что шансы того, что переговоры между Лондоном и Брюсселем провалятся, теперь составляют более 50%.

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе 29 апреля утвердили стратегию на переговорах по Brexit. Они договорились, что сначала необходимо урегулировать основные вопросы, связанные с выходом Великобритании из Евросоюза, только затем обсуждать формат будущих отношений партнерства.

Сам процесс двухлетних переговоров начнется только после проведения в Великобритании 8 июня внеочередных парламентских выборов, которые по замыслу Мэй должны усилить ее позиции и дать ей большую свободу во время дискуссии с Брюсселем.

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Персоны
Мэй, Тереза Юнкер, Жан-Клод
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