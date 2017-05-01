Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: расследование по России в Конгрессе США замедляется

Международная панорама
1 мая, 20:51 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Как отмечает Washington Times, одной из причин затягивания процесса стала напряженность между демократами и контролирующими Конгресс республиканцами

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 1 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Расследование в Конгрессе США по поводу предполагаемых попыток России оказать влияние на ход американских президентских выборов, состоявшихся в ноябре прошлого года, замедляется. Об этом говорится в статье Washington Times. Издание ссылается на свои источники в законодательном органе страны.

Одной из причин затягивания процесса стала напряженность между демократами и контролирующими Конгресс республиканцами. "Это (расследование) интересно, но оно не оправдывает надежд. Республиканцы планируют делать одно, демократы - другое, в итоге они упрекают друг друга", - рассказал газете представитель Республиканской партии. Расследование проводят спецкомитеты по разведке обеих палат Конгресса, в которых все еще сохраняются противоречия между законодателями. "Похоже, в Вашингтоне делают механические шаги по этому вопросу (разбирательство по России) в надежде, что он испарится", - рассказал другой источник издания.

Среди других препятствий оно называет непостоянство в американском общественном мнении по этой проблеме, а также сложный характер расследования - работа с совершенно секретными документами. "Мы находимся в реальной борьбе авторитаризма и автократии с демократией и представительным правительством, - рассказал старший демократ спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф (от штата Калифорния). - В данный момент автократия идет впереди".

Председатель спецкомитета по разведке Сената, республиканец Ричард Бурр (от штата Северная Каролина) назвал нынешнее разбирательство одним из крупнейших в законодательном органе. "Это одно из крупнейших расследований, которые видел Конгресс при мне", - отметил сенатор, который пришел в него в 1995 году.

Ранее американские законодатели объявили о начале расследования совершенных во время президентской кампании кибератак против американских политических организаций, ответственность за которые Вашингтон пытается приписать Москве. Эти обвинения были одним из основных предлогов для введения в декабре прошлого года санкций, которые коснулись некоторых российских компаний, ФСБ и Главного управления Генштаба ВС РФ. Кроме того, власти США выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ дипломатических дач в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

В Москве неоднократно отвергали причастность к кибератакам. Комментируя указанные санкции, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что они являются проявлением агрессии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал закон о запрете имен из цифр, символов и ненормативной лексики
2
Путин освободил от должности замглавы МЧС РФ Артамонова
3
Дутерте не подтверждает визит в США из-за поездки в Россию
4
Трамп заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном
5
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
6
Умею жить только в тундре: как оленевод Иван Ного стал миллионером
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама