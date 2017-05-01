СМИ: расследование по России в Конгрессе США замедляется

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ВАШИНГТОН, 1 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Расследование в Конгрессе США по поводу предполагаемых попыток России оказать влияние на ход американских президентских выборов, состоявшихся в ноябре прошлого года, замедляется. Об этом говорится в статье Washington Times. Издание ссылается на свои источники в законодательном органе страны.
Одной из причин затягивания процесса стала напряженность между демократами и контролирующими Конгресс республиканцами. "Это (расследование) интересно, но оно не оправдывает надежд. Республиканцы планируют делать одно, демократы - другое, в итоге они упрекают друг друга", - рассказал газете представитель Республиканской партии. Расследование проводят спецкомитеты по разведке обеих палат Конгресса, в которых все еще сохраняются противоречия между законодателями. "Похоже, в Вашингтоне делают механические шаги по этому вопросу (разбирательство по России) в надежде, что он испарится", - рассказал другой источник издания.
Среди других препятствий оно называет непостоянство в американском общественном мнении по этой проблеме, а также сложный характер расследования - работа с совершенно секретными документами. "Мы находимся в реальной борьбе авторитаризма и автократии с демократией и представительным правительством, - рассказал старший демократ спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф (от штата Калифорния). - В данный момент автократия идет впереди".
Председатель спецкомитета по разведке Сената, республиканец Ричард Бурр (от штата Северная Каролина) назвал нынешнее разбирательство одним из крупнейших в законодательном органе. "Это одно из крупнейших расследований, которые видел Конгресс при мне", - отметил сенатор, который пришел в него в 1995 году.
Ранее американские законодатели объявили о начале расследования совершенных во время президентской кампании кибератак против американских политических организаций, ответственность за которые Вашингтон пытается приписать Москве. Эти обвинения были одним из основных предлогов для введения в декабре прошлого года санкций, которые коснулись некоторых российских компаний, ФСБ и Главного управления Генштаба ВС РФ. Кроме того, власти США выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ дипломатических дач в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.
В Москве неоднократно отвергали причастность к кибератакам. Комментируя указанные санкции, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что они являются проявлением агрессии.