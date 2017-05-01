В Белом доме заявили об отсутствии необходимых условий для встречи Трампа и Ким Чен Ына

ВАШИНГТОН, 1 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться только при соблюдении "множества условий", сейчас это невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Множество условий должны быть соблюдены, в особенности касаемо поведения (КНДР), - отметил он. - Эти условия сейчас не выполнены".

Спайсер прокомментировал слова Трампа о том, что тот готов лично встретиться с Ким Чен Ыном, если это будет целесообразно.