В Белом доме заявили об отсутствии необходимых условий для встречи Трампа и Ким Чен Ына

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ВАШИНГТОН, 1 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться только при соблюдении "множества условий", сейчас это невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
"Множество условий должны быть соблюдены, в особенности касаемо поведения (КНДР), - отметил он. - Эти условия сейчас не выполнены".
Спайсер прокомментировал слова Трампа о том, что тот готов лично встретиться с Ким Чен Ыном, если это будет целесообразно.