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В Белом доме заявили об отсутствии необходимых условий для встречи Трампа и Ким Чен Ына

Международная панорама
1 мая, 21:20 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что для проведения встречи "множество условий должны быть соблюдены, в особенности касаемо поведения" КНДР

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ВАШИНГТОН, 1 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться только при соблюдении "множества условий", сейчас это невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Множество условий должны быть соблюдены, в особенности касаемо поведения (КНДР), - отметил он. - Эти условия сейчас не выполнены".

Спайсер прокомментировал слова Трампа о том, что тот готов лично встретиться с Ким Чен Ыном, если это будет целесообразно.

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Персоны
Ким Чен Ын Спайсер, Шон Трамп, Дональд
Страны
КНДР
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