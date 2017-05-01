Белый дом не стал комментировать признание РФ нежелательной НПО "Открытая Россия"

ВАШИНГТОН, 1 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер не стал комментировать признание Генеральной прокуратурой России нежелательной деятельность трех иностранных неправительственных организаций, в том числе НПО "Открытая Россия".

"Обратитесь по этому вопросу в Госдепартамент", - ответил Спайсер во время брифинга.

В пятницу внешнеполитическое ведомство сообщило, что американская администрация "глубоко встревожена" такими действиями России. "Мы отвергаем представление о том, что эти и другие международные организации гражданского общества представляют угрозу России", - говорится в распространенном заявлении.

По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре 26 апреля было принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности НПО "Открытая Россия" (Великобритания) и "Институт современной России" (США), а также общественного сетевого движения "Открытая Россия" (Великобритания). Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

По его словам, организации реализуют в России специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов выборов, признания их итогов нелегитимными.